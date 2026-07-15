Spoleto, licenziata perché "può avere altri figli": la denuncia di una 43enne

Il suo datore di lavoro non voleva che affiancasse lo studio al lavoro part time, le rinfacciava di non rispondere al telefono quando era in malattia e di stare troppo con il figlio. Infine, dopo averla licenziata "a causa di una ristrutturazione aziendale" stracciando il contratto a tempo indeterminato, le avrebbe scritto: "Ne sono venute cinquanta con bambini piccoli, le ho sfan****te tutte perché tra due giorni mi rimangono incinta". Una donna di 43 anni, ormai ex dipendente di uno studio della zona di Spoleto, ha denunciato il medico chiedendo la dichiarazione di nullità del licenziamento, il pagamento dell’indennità e il riconoscimento del "mobbing e dello straining" sul posto di lavoro, forme di violenza e stress psicologico.