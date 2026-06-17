La società farmaceutica aveva tentato di ribaltare la decisione presentando cinque motivi di ricorso, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia la valutazione della gravità della condotta e l’entità dell’indennizzo riconosciuto alla lavoratrice. La Cassazione ha però respinto integralmente le contestazioni, confermando che la valutazione della proporzionalità tra fatto e sanzione era stata correttamente effettuata dai giudici di merito. Una decisione che ribadisce come, anche di fronte a comportamenti particolarmente offensivi, il licenziamento non possa essere considerato una conseguenza automatica, ma debba sempre essere valutato alla luce del contesto e delle circostanze specifiche.