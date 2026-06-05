Nizza Monferrato, uccise il padre violento: assolta per legittima difesa

"Quel giorno ho ucciso mio padre perché non avevo scelta e da allora non è per niente facile andare avanti" aveva raccontato Makka qualche mese dopo la tragedia. "Svegliarsi e guardarsi allo specchio è diventato pesante, perché non puoi fare a meno di pensare: ma davvero ho fatto questa cosa? Non puoi più essere felice perché ti senti in colpa ogni secondo".