Il Castello delle cerimonie chiude i battenti, lo stop agli eventi dopo la sentenza del Consiglio di Stato: "Impossibile prenotare"

E alla fine, dopo mesi e mesi di battaglie legali, il capolinea è arrivato anche il Grand Hotel La Sonrisa. Il Castello delle cerimonie, reso celebre dal reality tv, avrebbe chiuso i battenti dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar della Campania, che aveva disposto lo stop a tutte le attività nella struttura ricettiva. La famiglia Polese, proprietaria dello stabile confiscato dopo la condanna definitiva per lottizzazione abusiva, al momento non ha commentato la sentenza e non ha fatto alcun annuncio sul futuro. A parlare, per ora, è il sito della Sonrisa. Quando si prova a prenotare una stanza, l'unica scritta che compare è: "Siamo spiacenti ma non ci sono camere disponibili nel periodo selezionato o ci sono restrizioni nel numero di pernottamenti minimi richiesti".