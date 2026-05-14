Il Castello delle cerimonie non chiuderà i battenti, il sollievo dei Polese: "Spiraglio di giustizia"

L'11 maggio il Tar aveva disposto a cessazione di ogni attività nel Grand Hotel campano, dopo che la struttura aveva perso tutte le licenze per attività alberghiere e di ristorazione. Immediata la protesta, e il ricorso al Consiglio di Stato, della famiglia Polese che ha ricordato come a pagare lo scotto di quella decisione sarebbero state decine di persone assunte nella struttura ricettiva. Una argomentazione che i togati di secondo grado hanno accolto. L'udienza collegiale in camera di consiglio è già fissata per il prossimo 4 giugno, quando i giudici si pronunceranno in modo più articolato sull'intera vicenda. Fino ad allora, lavoro come sempre.