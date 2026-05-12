"La famiglia Polese, e in particolare la società La Sonrisa è fiduciosa che la giustizia possa fare il suo corso". Così la direzione del Grand Hotel, in una nota, ha ribadito lo sguardo positivo dei Polese sul futuro del "castello delle cerimonie", bollando il caso in cui si trovano incastrati come "clamoroso". Tramite i legali, poi, hanno chiesto che la magistratura torni sui suoi passi in merito all'immediata cessazione delle attività: "Rischia di produrre conseguenze gravi e irreversibili sul piano occupazionale, economico e sociale, coinvolgendo centinaia di lavoratori, famiglie e attività del territorio. Senza contare il danno irreparabile che subirebbero persone del tutto estranee ai fatti e prive di responsabilità: i clienti". La soluzione ottimale, secondo la famiglia Polese, sarebbe permettere la prosecuzione temporanea delle attività "sino alla definitiva pronuncia del Consiglio di Stato".