Napoli, il Castello delle Cerimonie va al Comune di Sant'Antonio Abate | Il sindaco: "Pronti tutti gli atti per l'acquisizione"

Il Comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) si avvia ad acquisire il Castello delle Cerimonie, la maxi struttura ricettiva "La Sonrisa"confiscata a febbraio per abusi edilizi, e nota per un popolare format tv girato nella sua cornice. Spiega il sindaco Ilaria Abagnale: "Abbiamo atteso per otto mesi la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ordina la confisca dell'immobile e l'acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila metri quadrati a patrimonio del Comune. Adesso, con gli uffici comunali sono stati stilati tutti gli atti d'indirizzo per avviare l'acquisizione del bene, in vista del successivo cronoprogramma per liberare immobili e terreni".