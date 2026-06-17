È tutto iniziato con la relazione tra i due colleghi, entrambi assunti in casa Ferrari a Maranello. L'uomo, sposato, avrebbe infatti iniziato a frequentare la collega, ma quando i rapporti si sono interrotti il 40enne avrebbe iniziato a manifestare atteggiamenti ostili. Da quel momento, infatti, la donna era stata oggetto di atteggiamenti persecutori da parte del collega. In particolare un bombardamento continuo di messaggi da una lunga serie di numeri, anche anonimi, del tenore di: "Ciao… perché…? Hai sbagliato, distrutto tutto, sei tenebra e fulgido allo stesso momento perfida e poco sincera bimba viziata! Non hai capito nulla sarà tardi quando lo farai. Ma tanto sei egoista per farlo. Questa me la paghi". E ancora: "Mi fai veramente schifo, sei vomitevole, sparisci dalla circolazione e se mi vedi abbassa la testa, te ne pentirai".