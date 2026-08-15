Il programma dell’Asu non è il primo del suo genere. E l’università non è la prima a offrire corsi di creazione di contenuti. Diverse università, desiderose di sembrare più attrattive di fronte a una popolazione studentesca in calo, stanno lanciando nuovi corsi di laurea volti a preparare gli studenti alle carriere del futuro. Se questi, poi, portino effettivamente a un impiego non è ancora chiaro (e non mancano dubbi e polemiche in merito). Molti istituti di istruzione superiore hanno iniziato a offrire corsi incentrati sul fiorente settore della creazione di contenuti negli ultimi due anni e diversi offrono programmi di certificazione o percorsi complementari. La Syracuse University, la Quinnipiac University e la Colorado State University offrono percorsi complementari, mentre la St. Bonaventure University ha annunciato un corso di laurea in creazione di contenuti lo scorso inverno.