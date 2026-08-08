La svolta definitiva arriva a giugno 2026, quando i due vengono avvistati insieme al concerto di Bad Bunny a Madrid, complici e sorridenti, per poi confermare pubblicamente il ritorno di coppia proprio con l'ultimo post condiviso sui social. Una vicenda che, al di là dei nomi coinvolti, racconta una dinamica molto più diffusa di quanto si pensi tra le coppie di lunga data: quella dei ripetuti addii e ritorni, di un sentimento che raramente procede in linea retta e che spesso ha bisogno di prove e nuove consapevolezze prima di trovare un equilibrio duraturo. Per Alvaro Morata e Alice Campello, quattro volte genitori e legati da quasi un decennio di vita condivisa, questo nuovo capitolo sembra scritto con la stessa intensità dell'inizio, ma con la maturità di chi ha già attraversato momenti difficili e ha scelto, ancora una volta, di rimettersi in gioco.