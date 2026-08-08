Alice Campello e Alvaro Morata, le foto alla finale dei Mondiali
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Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme, e stavolta a certificarlo non sono più le indiscrezioni dei giornalisti spagnoli, ma un gesto semplice e diretto: una foto pubblicata dal calciatore su Instagram, con un commento di lei che vale più di mille parole, "ti amo". La loro storia d'amore ha vissuto momenti intensissimi tra gioie e dolori, riavvicinamenti e separazioni. Ora però, sembra che i due abbiano trovato la tanto ricercata felicità insieme.
Tutto era iniziato alla fine del 2016, quando Alice Campello aveva appena 21 anni e Alvaro Morata giocava nella Juventus. Fu lui a scriverle per primo, dopo aver notato una sua fotografia, ma la risposta tardò ad arrivare: il primo messaggio su Instagram rimase per un po' senza replica. A raccontare il momento decisivo è stata la stessa Campello nel podcast di Vicky Martín Berrocal: durante un volo per Milano, confidò a un sarto della Juventus di aver ricevuto un messaggio da Morata, ricevendo in cambio una previsione quasi profetica, quella di innamorarsi e sposarsi. Poche settimane dopo i due si conoscono davvero, e in appena quindici giorni scelgono di andare a vivere insieme.
Il matrimonio arriva nel 2017 a Venezia, seguito dalla nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo nel 2018, di Edoardo nel 2020 e della piccola Bella nel 2023, quest'ultimo un parto che Alice ha più volte definito rischioso per la propria vita, esperienza che le ha fatto rivedere completamente le priorità.
Nell'agosto 2024 arriva però la prima svolta inaspettata: dopo otto anni insieme, Alvaro Morata e Alice Campello annunciano la separazione tramite le storie Instagram, precisando subito l'assenza di terze persone e parlando piuttosto di divergenze accumulate nel tempo. Seguono mesi di voci e silenzi, fino all'aprile 2025, quando Alice definisce pubblicamente quella scelta "il più grande errore" della loro vita, aprendo la strada a una prima riconciliazione, celebrata anche dal trasferimento in Turchia per l'esperienza professionale di Morata al Galatasaray. Ma nemmeno questo ritorno di fiamma riesce a durare: tra una stagione complicata, il rientro in Italia e la nuova avventura del calciatore al Como, il rapporto si interrompe di nuovo.
La svolta definitiva arriva a giugno 2026, quando i due vengono avvistati insieme al concerto di Bad Bunny a Madrid, complici e sorridenti, per poi confermare pubblicamente il ritorno di coppia proprio con l'ultimo post condiviso sui social. Una vicenda che, al di là dei nomi coinvolti, racconta una dinamica molto più diffusa di quanto si pensi tra le coppie di lunga data: quella dei ripetuti addii e ritorni, di un sentimento che raramente procede in linea retta e che spesso ha bisogno di prove e nuove consapevolezze prima di trovare un equilibrio duraturo. Per Alvaro Morata e Alice Campello, quattro volte genitori e legati da quasi un decennio di vita condivisa, questo nuovo capitolo sembra scritto con la stessa intensità dell'inizio, ma con la maturità di chi ha già attraversato momenti difficili e ha scelto, ancora una volta, di rimettersi in gioco.
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