A corredo delle fotografie, l'attaccante ha scritto un messaggio rivolto ai gemelli: "8 anni Ale e Leo! Mi emoziono ancora ricordando tutti questi momenti, la prima volta in cui siamo diventati papà e mamma. Sono orgoglioso di voi e vi amo con tutto il mio cuore. Cerco di insegnarvi ogni giorno cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre, ma soprattutto farlo cercando di essere delle brave persone e rispettando tutti quanti". Una dedica particolarmente significativa, arrivata dopo un periodo in cui il calciatore aveva condiviso meno frequentemente contenuti dedicati alla sua vita privata e ai suoi figli.