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Alvaro Morata e Alice Campello festeggiano il compleanno dei gemelli: gli auguri social

La coppia ha condiviso delle foto in cui i due bambini, Alessandro e Leonardo, erano poco più che neonati

29 Lug 2026 - 14:45
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Morata e Campello © Instagram

Morata e Campello © Instagram

Una giornata speciale per la famiglia di Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore spagnolo e la moglie hanno celebrato sui social l'ottavo compleanno dei figli gemelli Alessandro e Leonardo, condividendo immagini private risalenti ai primi giorni di vita dei bambini e accompagnandole con parole piene di affetto. Era da tempo che i due non pubblicavano un post di coppia.

Morata ricorda la nascita dei gemelli con foto inedite

 Sul proprio profilo Instagram, Morata ha pubblicato un breve carosello dedicato ai due figli nati nel 2018. Tra le immagini scelte dal calciatore ci sono alcuni scatti immediatamente successivi al parto e altri momenti in cui Alessandro e Leonardo erano ancora molto piccoli.

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Il dolce messaggio di Morata: "Mi emoziono ancora"

 A corredo delle fotografie, l'attaccante ha scritto un messaggio rivolto ai gemelli: "8 anni Ale e Leo! Mi emoziono ancora ricordando tutti questi momenti, la prima volta in cui siamo diventati papà e mamma. Sono orgoglioso di voi e vi amo con tutto il mio cuore. Cerco di insegnarvi ogni giorno cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre, ma soprattutto farlo cercando di essere delle brave persone e rispettando tutti quanti". Una dedica particolarmente significativa, arrivata dopo un periodo in cui il calciatore aveva condiviso meno frequentemente contenuti dedicati alla sua vita privata e ai suoi figli.

Anche Alice Campello celebra Alessandro e Leonardo sui social

 Anche Alice Campello ha voluto festeggiare il compleanno dei gemelli con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. L'imprenditrice e influencer ha condiviso alcune fotografie dei figli quando erano neonati, aggiungendo anche un'immagine più recente dei due bambini.

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"Buon compleanno ai bambini che mi hanno resa mamma per la prima volta. 8 anni", ha scritto Campello, ricordando come Alessandro e Leonardo abbiano cambiato profondamente la sua vita. Nel suo messaggio ha raccontato di essere diventata grazie a loro "più vulnerabile, più sensibile, sempre in allerta, ma anche infinitamente più forte". La madre dei gemelli ha poi dedicato parole personali a ciascuno dei due figli, descrivendo caratteristiche e personalità differenti.

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Il ritratto di Alessandro e Leonardo nelle parole della madre

 Parlando di Alessandro, Alice Campello lo ha definito "il nostro cuore gentile", sottolineando la sua sensibilità verso gli altri e la sua capacità di immedesimarsi nelle persone che soffrono. Ha raccontato di un bambino che tende ad abbracciare chi è in difficoltà e che affronta gli ostacoli con grande determinazione, senza arrendersi davanti alle difficoltà.

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Diverso, ma altrettanto speciale, il ritratto dedicato a Leonardo. Campello lo ha descritto come "la nostra energia inesauribile", un bambino pieno di vitalità capace di riempire la casa con la sua allegria. Nel messaggio ha scherzato anche sulla sua vivacità, raccontando di come corra spesso ad abbracciarla e a dirle "ti amo" senza motivo, salvo poi rispondere con aria innocente: "Ma se non ho fatto niente!".

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