Alice Campello e Alvaro Morata, le foto alla finale dei Mondiali
© Getty
© Getty
Basta una foto un po' insolita, con una maschera sul volto e un macchinario particolare, per far scattare l'allarme tra i follower. È successo ad Alice Campello, che nelle scorse ore ha condiviso su Instagram uno scatto capace di far preoccupare non pochi fan, salvo poi chiarire subito la situazione con qualche parola in più.
Nella storia Instagram incriminata, la compagna di Alvaro Morata appare sdraiata su un lettino, con indosso una sorta di maschera collegata a uno strumento dall'aspetto piuttosto insolito, tale da spingere diversi utenti a temere il peggio.
A dissipare ogni dubbio ci ha pensato lei stessa poco dopo, spiegando in un'altra storia di trovarsi semplicemente all'interno di una camera iperbarica. "Sto bene, è una camera iperbarica! Aiuta a fare diverse cose", ha scritto Alice Campello, precisando di stare bene e di non avere nulla di grave.
Nel messaggio successivo, la modella ha voluto approfondire l'argomento con i follower, elencando una lunga serie di effetti positivi che questo tipo di trattamento potrebbe offrire, secondo quanto lei stessa ha riportato: dal miglioramento della cicatrizzazione dopo interventi chirurgici o estetici alla riduzione di gonfiori e infiammazioni, fino a un possibile supporto nella rigenerazione dei tessuti e nel recupero dopo traumi o operazioni ortopediche. Non sono mancati riferimenti anche a possibili benefici sulla qualità della pelle, sull'ossigenazione dei tessuti e sul benessere generale dell'organismo, un tema di cui l'influencer si mostra da tempo particolarmente attenta e informata.
Insomma, altro che allarme: per Alice Campello si è trattato semplicemente di un momento dedicato alla cura del proprio corpo, raccontato con la solita trasparenza che da sempre la contraddistingue sui social. Il tutto senza nascondere nulla ai follower che, dopo il primo spavento, hanno accolto con curiosità i dettagli condivisi sul trattamento.
© Getty
© Getty