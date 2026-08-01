Nel messaggio successivo, la modella ha voluto approfondire l'argomento con i follower, elencando una lunga serie di effetti positivi che questo tipo di trattamento potrebbe offrire, secondo quanto lei stessa ha riportato: dal miglioramento della cicatrizzazione dopo interventi chirurgici o estetici alla riduzione di gonfiori e infiammazioni, fino a un possibile supporto nella rigenerazione dei tessuti e nel recupero dopo traumi o operazioni ortopediche. Non sono mancati riferimenti anche a possibili benefici sulla qualità della pelle, sull'ossigenazione dei tessuti e sul benessere generale dell'organismo, un tema di cui l'influencer si mostra da tempo particolarmente attenta e informata.