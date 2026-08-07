Influencer 26enne morta di tumore, il testamento morale di Sydney Towle: "Ecco l'ultimo messaggio che vorrei lasciare"

Sydney Towle, l'influencer 26enne scomparsa negli Stati Uniti dopo aver combattuto contro una forma aggressiva di cancro, aveva ben chiaro il messaggio che avrebbe voluto lasciare dopo la sua morte e lo aveva espresso nel 2025 in un podcast, come riporta People. In particolare, Towle aveva immaginato cosa avrebbe detto se avesse dovuto fare un ultimo video per i suoi follower: "Penso che ricorderei semplicemente alle persone di trattare gli altri con gentilezza".
Il testamento morale
"Trattate le persone con compassione ed empatia e come vorreste essere trattati voi - ha aggiunto -. Non sappiamo mai cosa stia passando chi incontriamo. Se riuscissimo a diffondere un po' di gentilezza, un po' di positività, farebbe davvero la differenza per qualcun altro, potrebbe migliorare la sua giornata, la sua settimana".