In un podcast

Influencer 26enne morta di tumore, il testamento morale di Sydney Towle: "Ecco l'ultimo messaggio che vorrei lasciare"

"Penso che ricorderei semplicemente alle persone di trattare gli altri con gentilezza", aveva detto

07 Ago 2026 - 12:09
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Sydney Towle, l'influencer 26enne scomparsa negli Stati Uniti dopo aver combattuto contro una forma aggressiva di cancro, aveva ben chiaro il messaggio che avrebbe voluto lasciare dopo la sua morte e lo aveva espresso nel 2025 in un podcast, come riporta People. In particolare, Towle aveva immaginato cosa avrebbe detto se avesse dovuto fare un ultimo video per i suoi follower: "Penso che ricorderei semplicemente alle persone di trattare gli altri con gentilezza".  

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Il testamento morale

 "Trattate le persone con compassione ed empatia e come vorreste essere trattati voi - ha aggiunto -. Non sappiamo mai cosa stia passando chi incontriamo. Se riuscissimo a diffondere un po' di gentilezza, un po' di positività, farebbe davvero la differenza per qualcun altro, potrebbe migliorare la sua giornata, la sua settimana". 

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