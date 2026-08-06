Sydney Towle è morta a 26 anni dopo aver combattuto contro una forma aggressiva di cancro. La notizia è stata diffusa giovedì 6 agosto sulle pagine social di Towle, un giorno dopo la notizia della sua scomparsa. “Ti ameremo sempre tantissimo, Sydney”, recita la didascalia. “Sono così orgogliosa di quanto tu abbia lottato con tenacia. Ti voglio bene". Towle aveva raccontato al magazine People di come, quando aveva 23 anni, le era stato diagnosticato il tumore, dopo essersi sottoposta a una visita perché aveva notato un grosso rigonfiamento che sporgeva dall’addome. La ragazza aveva spiegato che è "estremamente raro" che una persona della sua età riceva una diagnosi di colangiocarcinoma. Da allora, Sydney Towle aveva documentato la sua quotidianità: interventi chirurgici, numerose sperimentazioni cliniche, chemioterapia.