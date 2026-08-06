Sydney Towle, star di TikTok, è morta a 26 anni per un tumore raro
L'influencer aveva 23 anni quando le è stato diagnosticato un tumore ai dotti biliari, una forma aggressiva che colpisce principalmente le persone di età superiore ai 50 anni
Sydney Towle è morta a 26 anni dopo aver combattuto contro una forma aggressiva di cancro. La notizia è stata diffusa giovedì 6 agosto sulle pagine social di Towle, un giorno dopo la notizia della sua scomparsa. “Ti ameremo sempre tantissimo, Sydney”, recita la didascalia. “Sono così orgogliosa di quanto tu abbia lottato con tenacia. Ti voglio bene". Towle aveva raccontato al magazine People di come, quando aveva 23 anni, le era stato diagnosticato il tumore, dopo essersi sottoposta a una visita perché aveva notato un grosso rigonfiamento che sporgeva dall’addome. La ragazza aveva spiegato che è "estremamente raro" che una persona della sua età riceva una diagnosi di colangiocarcinoma. Da allora, Sydney Towle aveva documentato la sua quotidianità: interventi chirurgici, numerose sperimentazioni cliniche, chemioterapia.
Il post del fratello
Il 4 agosto, il fratello di Sydney, Austin Towle aveva pubblicato una foto su TikTok per annunciare che la sorella era stata ricoverata in un centro di cure palliative. L’immagine mostrava la famiglia e gli amici riuniti attorno al suo letto d’ospedale. "Sydney è stata trasferita in un centro di cure palliative ed è circondata dai suoi amici e dalla sua famiglia. Grazie a tutti per il vostro amore e sostegno", ha scritto Austin.
La sfilata di costumi
Nel maggio 2026 Towle era volata in Florida per la Miami Swim Week, dove aveva sfilato per The Chemo Club x Post Swim, indossando costumi da bagno pensati per i corpi delle donne che avevano superato il cancro.“Ho faticato molto ad accettare il mio corpo dopo l’intervento, soprattutto a causa di questa pompa nell’arteria epatica che mi è stata impiantata nello stomaco e che si nota molto quando indosso il costume da bagno”, aveva raccontato a People, prima della sfilata. “Poter sfilare per un marchio di costumi da bagno che incoraggia le donne ad accettare quelle cicatrici… è davvero stimolante, e mi fa sentire ancora più orgogliosa di avere questo corpo che mi ha accompagnata attraverso tante prove".