L'influencer messicana Adriana Garcia morta a 30 anni dopo un intervento estetico

Dopo l'operazione, sarebbero emerse complicazioni fatali. La giovane lascia una figlia di 6 anni
L'influencer e content creator messicana Adriana Garcia è morta all'età di 30 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata dello Stato di Sinaloa, in Messico. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, dopo l'operazione risalente a martedì 21 luglio, ci sarebbero state complicazioni, che poi si sarebbero rivelate fatali. Garcia lascia una figlia di 6 anni.
Indagini in corso
Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle complicazioni che avrebbero portato al decesso di Garcia. Proprio su questi aspetti si sta concentrando l'indagine avviata dalle autorità messicane, che intende far luce sulle circostanze della morte. Il responsabile della Sanità dello Stato di Sinaloa ha già spiegato che la clinica privata in cui è stato eseguito l'intervento disponeva delle necessarie autorizzazioni per operare.
Chi era Adriana Garcia
Adriana Garcia, 30 anni, ricopriva il ruolo di responsabile marketing di un marchio messicano di articoli di lusso, del quale era testimonial. Seguita da circa 90mila persone tra Instagram e TikTok, la giovane è stata ricordata dall'azienda in un commosso post social. "Diciamo addio a un membro della nostra famiglia - si legge -. Ricorderemo il suo affetto, la sua gentilezza e i momenti condivisi insieme. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, alla figlia e agli amici, e auguriamo loro forza e serenità in questo momento difficile".