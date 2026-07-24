L'influencer messicana Adriana Garcia morta a 30 anni dopo un intervento estetico

Adriana Garcia, 30 anni, ricopriva il ruolo di responsabile marketing di un marchio messicano di articoli di lusso, del quale era testimonial. Seguita da circa 90mila persone tra Instagram e TikTok, la giovane è stata ricordata dall'azienda in un commosso post social. "Diciamo addio a un membro della nostra famiglia - si legge -. Ricorderemo il suo affetto, la sua gentilezza e i momenti condivisi insieme. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, alla figlia e agli amici, e auguriamo loro forza e serenità in questo momento difficile".