Sia Zakrzewska che Carrington erano conosciute online per contenuti legati a moda, viaggi e lifestyle, seguite da migliaia di utenti. Nelle ore successive alla notizia della morte, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Tra questi, quello di un follower che racconta lo shock per quanto accaduto: "Non ti conoscevo, ma ho visto l'incidente e ho pregato per te tutta la settimana… sapere che non ce l'hai fatta è così triste, così sbagliato. Riposa in pace". Parole che restituiscono il senso di incredulità e dolore per una vicenda che, partita da una lite, si è trasformata in un caso di omicidio.