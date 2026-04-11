Arrestato 30enne

Sondrio, lite finisce nel sangue: uomo colpito con una mannaia di 20 centimetri

L'aggressione in pieno giorno nella città lombarda. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio

11 Apr 2026 - 22:52
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Un colpo di mannaia al collo, per strada e in pieno giorno, nel bel mezzo di una lite. È accaduto a Sondrio, intorno alle 13 di sabato 11 aprile lungo via Maffei. L'aggressione si sarebbe consumata al culmine di uno scontro verbale molto acceso, le ragioni non sono ancora del tutto chiare. Per "risolvere" la disputa, uno dei due ha deciso di estrarre un coltellaccio da macellaio, con una lama da 20 centimetri, colpendo l'altro alla giugulare e lasciandolo gravemente ferito. L'accoltellatore, un 30enne, è stato poco dopo arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio.

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La lite e la fuga

 Stando a quanto ricostruito finora ai carabinieri della compagnia di Sondrio, i due uomini avrebbero iniziato a litigare "per futili motivi". Sarebbe stato un testimone ad allertare le forze dell'ordine, che sono intervenute immediatamente. Arrivate sul posto, l'aggressore aveva già colpito il suo connazionale e si era già dato alla fuga a piedi. È stato rintracciato e raggiunto poco dopo dai militari, che lo hanno fermato e portato in caserma per poi arrestarlo in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Il 30enne è stato trasferito nel carcere di Sondrio. 

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I soccorsi alla vittima e l'arma del delitto

 La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso. Determinanti per la ricostruzione dell’accaduto sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso l’intera scena. L’arma utilizzata, una mannaia con lama di circa 20 centimetri, è stata recuperata poco distante. L'uomo l'aveva nascosta in un cestino per liberarsene subito dopo l'aggressione.

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