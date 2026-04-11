Stando a quanto ricostruito finora ai carabinieri della compagnia di Sondrio, i due uomini avrebbero iniziato a litigare "per futili motivi". Sarebbe stato un testimone ad allertare le forze dell'ordine, che sono intervenute immediatamente. Arrivate sul posto, l'aggressore aveva già colpito il suo connazionale e si era già dato alla fuga a piedi. È stato rintracciato e raggiunto poco dopo dai militari, che lo hanno fermato e portato in caserma per poi arrestarlo in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Il 30enne è stato trasferito nel carcere di Sondrio.