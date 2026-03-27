Accoltellamento durante una rissa: arrestato un giovane di 17 anni

I Carabinieri di Milano hanno arrestato un 17enne, che, lo scorso dicembre, avrebbe accoltellato un 19enne durante una rissa. Il minorenne è accusato di tentato omicidio aggravato in concorso e rissa. La vittima, un giovane di origini egiziane, era stato trovato in gravissime condizioni. Era stato soccorso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico e aveva raccontato di aver preso parte a una rissa scoppiata per motivi banali, culminata con la coltellata sferrata da un ragazzo, poi dileguatosi. Il presunto responsabile è stato identificato e collocato in una comunità per minori. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri ragazzi presenti al momento della violenza.