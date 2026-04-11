New York, accoltellamento alla stazione Gran Central: tre feriti gravi
L'aggressore è stato ucciso dalla polizia. Le vittime sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche
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Almeno tre persone sono state accoltellate alla Grand Central Station di New York. Lo riporta il New York Post. L'aggressore, avrebbe ferito le tre vittime di 85, 70 e 65 anni, con un machete. Le loro condizioni sarebbero gravi: sono state trasportate in condizioni critiche all'ospedale Bellevue di Manhattan.
Accoltellamento alla stazione di New York
L'attacco è iniziato poco dopo le 9:30 locali (le 15:30 in Italia) sulla banchina delle linee 4, 5 e 6 della metropolitana in direzione nord. La polizia, in seguito a una chiamata di emergenza, è immediatamente intervenuta sul posto sparando e uccidendo l'aggressore.
Il dipartimento di polizia, tramite un avviso su X, ha esortato i viaggiatori a evitare la Grand Central Station a causa di un'indagine in corso. I treni in entrambe le direzioni delle linee sono stati deviati dalla stazione di Grand Central-42nd Street. La governatrice Kathy Hochul ha parlato di "insensato atto di violenza".