Addio a Kaylee Hottle, l'attrice 18enne di “Godzilla”

Joshua ha condiviso la tragica notizia anche durante una diretta sui social durata quasi 23 minuti spiegando nella lingua dei segni americana di aver dovuto prendere un aereo dal Texas per recuperare la salma. Ha racconta di aver saputo che Kaylee era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, poco dopo lo shock iniziale, le autorità lo hanno chiamato per informarlo che il cuore si era fermato durante il trasporto in ospedale.