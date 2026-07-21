Addio a Kaylee Hottle, l'attrice 18enne di “Godzilla”

Tragico incidente d'auto per Kaylee Hottle, 18 anni, attrice sorda nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Jia in due film della serie “Godzilla”. Il padre, Joshua Hottle, ha riferito a TMZ che la figlia è rimasta vittima di un incidente stradale nelle prime ore del 21 luglio nel Maryland.
La notizia data dal padre
Joshua ha condiviso la tragica notizia anche durante una diretta sui social durata quasi 23 minuti spiegando nella lingua dei segni americana di aver dovuto prendere un aereo dal Texas per recuperare la salma. Ha racconta di aver saputo che Kaylee era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, poco dopo lo shock iniziale, le autorità lo hanno chiamato per informarlo che il cuore si era fermato durante il trasporto in ospedale.
La carriera
Kaylee, originaria di Atlanta, in Georgia, proviene da una famiglia di non udenti da diverse generazioni. Ha mosso i primi passi nel mondo della pubblicità a soli 9 anni, in particolare in uno spot di pubblica utilità per l’app di videochiamate in diretta Glide, utilizzata da molti membri della comunità dei non udenti e degli ipoudenti. Nel 2021, Kaylee ha interpretato Jia in “Godzilla vs. Kong”, un’adolescente che comunica con King Kong tramite il linguaggio dei segni e vive su Skull Island con il personaggio interpretato da Rebecca Hall, la dottoressa Ilene Andrews. Ha ripreso il ruolo nel film del 2024 “Godzilla X Kong: The New Empire”.