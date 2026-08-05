Cesar Gastelum, conosciuto anche come "Cesarín", era originario di Sinaloa. Aveva costruito una community di centinaia di migliaia di follower su TikTok (577mila follower e 22,2 milioni di like), Instagram (116mila), YouTube (16mila iscritti) e Kick, attraverso sketch comici, dirette streaming e video sulla sua vita quotidiana sempre più immersa nel lusso. In particolare, su Instagram, Gastelum condivideva foto di viaggi, auto ed eventi esclusivi, mentre, su YouTube, caricava vlog, avventure, compilation di video virali, contenuti culinari, video di videogiochi. Ma proprio mentre era in diretta su Kick, con lo pseudonimo di "compasexor", dove chattava con i suoi follower e condivideva contenuti, è stato ucciso.