Messico, arrestato il mandante degli omicidi dell'influencer e del sindaco

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A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Márquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il primo novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader dei Los Rs, una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generacion (Cjng), e mandante delle due uccisioni. La notizia del fermo di Álvarez Ayala è stata resa nota dal governo del Messico tramite un post sui social network scritto dal ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch.
La relazione di Valeria con il figlio di R-1
Secondo quanto affermato dal ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, l'influencer Valeria Márquez sarebbe stata legata sentimentalmente al figlio di R-1, Francisco Álvarez. La 23enne, secondo quanto si apprende, avrebbe rotto il fidanzamento con Francisco e, successivamente, quest'ultimo avrebbe chiesto proprio al padre di punirla. Così Ramón Ángel Álvarez Ayala avrebbe commissionato l'omicidio della giovane poi uccisa mentre si trovava all'interno del suo salone di bellezza a Zapopan.
La morte in diretta
Poco prima di morire la giovane influencer si trovava in diretta su TikTok per presentare ai suoi follower, circa 90mila persone, i prodotti di bellezza presenti all'interno del centro estetico di sua proprietà. Un sicario, fingendosi un corriere, sarebbe entrato all'interno del salone e avrebbe chiesto alla vittima: "Sei Vale?". Ottenuta una risposta positiva da parte di Valeria, l'uomo avrebbe quindi aperto il fuoco colpendola per ben tre volte. Nelle immagini circolate successivamente in rete la 23enne si porta una mano al petto per poi crollare esanime pochi istanti dopo. Poche ore prima del delitto Márquez aveva raccontato ai suoi seguaci che un corriere con il volto coperto aveva tentato di consegnarle un regalo costoso. "Forse volevano uccidermi o qualcosa del genere", aveva commentato.
"Non esco più con i delinquenti" e la gelosia del figlio del boss
Qualche giorno prima di morire Valeria Márquez aveva girato un video dove aveva parlato dei cambiamenti in corso nella sua vita ai propri follower. "Non esco più, non bevo più, ho smesso di frequentare i delinquenti, sono una brava ragazza", aveva detto. Secondo alcuni media locali il figlio del boss si era ingelosito per i regali costosi che la ragazza riceveva dai suoi follower. Allo stato attuale il figlio del boss, Francisco Álvarez, e il sicario responsabile dell'omicidio di Valeria sono latitanti.
L'omicidio del sindaco Carlos Manzo
R-1 è accusato anche di aver ordinato l'omicidio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo. Il primo cittadino è stato ucciso durante le celebrazioni del giorno dei morti, l'1 novembre del 2025 mentre stava festeggiando con la famiglia. Un sicario, secondo quanto si apprende un adolescente di 17 anni, gli ha sparato alle spalle davanti a centinaia di persone, compresi bambini. Il killer è stato ucciso dalla scorta del sindaco mentre quest'ultimo è spirato poco dopo in ospedale.