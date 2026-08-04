Messico, arrestato il mandante degli omicidi dell'influencer e del sindaco

Poco prima di morire la giovane influencer si trovava in diretta su TikTok per presentare ai suoi follower, circa 90mila persone, i prodotti di bellezza presenti all'interno del centro estetico di sua proprietà. Un sicario, fingendosi un corriere, sarebbe entrato all'interno del salone e avrebbe chiesto alla vittima: "Sei Vale?". Ottenuta una risposta positiva da parte di Valeria, l'uomo avrebbe quindi aperto il fuoco colpendola per ben tre volte. Nelle immagini circolate successivamente in rete la 23enne si porta una mano al petto per poi crollare esanime pochi istanti dopo. Poche ore prima del delitto Márquez aveva raccontato ai suoi seguaci che un corriere con il volto coperto aveva tentato di consegnarle un regalo costoso. "Forse volevano uccidermi o qualcosa del genere", aveva commentato.