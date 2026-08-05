Jennifer Lopez, l'album di famiglia con i figli Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
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Perez Hilton, blogger e influencer noto nel mondo del gossip e dei social, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi ferito gravemente durante una diretta su TikTok. Secondo quanto riporta il Guardian, nella sera di martedì 4 agosto, la polizia di Miami è intervenuta nell'abitazione di Hilton dopo le segnalazioni di alcuni cittadini allarmati dalle immagini trasmesse in diretta. Il suo account sarebbe poi stato sospeso poco dopo.
Le forze dell'ordine, dopo aver accertato che Hilton fosse solo in casa, sono intervenute con il supporto dei vigili del fuoco per il trasporto in ospedale. L'ufficio dello sceriffo di Miami-Dade ha confermato in una dichiarazione ai media di essere intervenuto per segnalazioni di un uomo che "trasmetteva in diretta atti di autolesionismo sui social media". Dopo un confronto con la famiglia, è stato deciso il ricovero dell'influencer.
Tramite un comunicato congiunto, i manager di Hilton, Dante Rusciolelli e Rebekah Kochan, hanno dichiarato al sito di gossip TMZ di essere "a conoscenza dei contenuti preoccupanti che circolano online riguardanti il nostro cliente". Hanno poi affermato di averlo contattato senza successo: "Al momento non siamo riusciti a metterci in contatto diretto con lui, nonostante i nostri continui tentativi di raggiungerlo".
"La nostra preoccupazione principale è la salute e il benessere di Perez, così come quello della sua famiglia. Finché non avremo informazioni confermate, non faremo speculazioni né rilasceremo ulteriori commenti. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e chiediamo che la sua privacy venga rispettata in questo momento", hanno concluso Rusciolelli e Kochan. Lo stato di salute di Perez Hilton, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'accaduto, rimane monitorato.
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Perez Hilton, all'anagrafe Mario Armando Lavandeira Jr., è nato a Miami il 23 marzo 1978. Figlio di immigrati cubani, si laurea alla New York University nel 2000, e tenta la carriera da attore, comparendo in un episodio della serie "I Soprano". In un secondo momento si apre al mondo del giornalismo e dell'attivismo per i diritti della comunità LGBTQ+, collaborando con l'organizzazione GLAAD e diverse testate. Infine fonda il proprio blog, intitolato "PageSixSixSix.com", e successivamente ribattezzato "PerezHilton.com".
Il sito tratta argomenti legati al gossip e alle celebrità americane. Il suo nome d'arte, "Perez Hilton", è ispirato all'ereditiera Paris Hilton, che compare frequentemente nei suoi post. Hilton è apertamente gay e nel suo blog critica spesso i comportamenti discriminatori di alcune celebrità.