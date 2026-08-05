"La nostra preoccupazione principale è la salute e il benessere di Perez, così come quello della sua famiglia. Finché non avremo informazioni confermate, non faremo speculazioni né rilasceremo ulteriori commenti. Apprezziamo la preoccupazione di tutti e chiediamo che la sua privacy venga rispettata in questo momento", hanno concluso Rusciolelli e Kochan. Lo stato di salute di Perez Hilton, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'accaduto, rimane monitorato.