Rita De Crescenzo torna dall'Egitto con una scimmietta: "È mia e resta con me"
La tiktoker napoletana la mostra online: i video fanno rapidamente il giro dei social e riaccendono le discussioni sulla detenzione di animali selvatici
Nuovo video, nuovo caso. Rita De Crescenzo finisce ancora una volta al centro delle polemiche sui social, ma stavolta a far discutere è la presenza di una piccola scimmia comparsa nelle immagini pubblicate dalla tiktoker al rientro da un viaggio in Egitto. L'animale viene mostrato mentre viene tenuto in braccio, nutrito con il biberon e accudito come fosse un animale domestico. Le immagini hanno rapidamente attirato l'attenzione degli utenti, dividendo il pubblico tra chi si concentra sul rapporto affettuoso mostrato nei filmati e chi, invece, solleva interrogativi sulla provenienza dell’animale e sulla possibilità di detenerlo in casa. Tra i commenti sono numerose le richieste di chiarimenti sulla documentazione e sulle eventuali autorizzazioni necessarie.
La scimmietta mostrata sui social
Nei filmati condivisi online, la piccola scimmia appare accanto alla famiglia di De Crescenzo. In alcune immagini beve dal biberon, mentre in altre viene tenuta in braccio e accudita. La vicenda ha riaperto una questione particolarmente delicata: i primati non sono animali domestici comuni e la loro detenzione può essere sottoposta a specifiche regole in relazione alla specie e alla normativa applicabile. Proprio per questo, molti utenti hanno chiesto di sapere da dove provenga l'animale e con quali modalità sia stato portato dall'Egitto.
a replica di Rita De Crescenzo: "L'ho salvata dalla strada"
L Di fronte alle critiche, De Crescenzo ha scelto di rispondere direttamente ai follower attraverso nuovi video. La sua versione è netta: la scimmietta sarebbe stata salvata da una situazione di abbandono e, proprio per questo, la tiktoker sostiene di aver deciso di occuparsene personalmente. "La scimmia è mia e resta con me" è il messaggio con cui replica alle contestazioni. In un altro video racconta di averne acquistate due, spiegando che una si trova con lei mentre l'altra sarebbe rimasta a casa di Angelo. La tiktoker aggiunge di aver trovato l'animale in uno scatolone e di essersene presa cura acquistando peluche e biberon. "La tratto come un figlio" spiega, cercando così di rispondere alle critiche di chi mette in discussione la scelta di tenerla. La piccola scimmia sarebbe stata inoltre chiamata Mimì. Una scelta che conferma, almeno sul piano dei contenuti social, quanto il nuovo animale sia ormai entrato nella quotidianità raccontata dalla creator ai suoi follower.
Chi è Rita De Crescenzo
Rita De Crescenzo è una tiktoker e influencer napoletana diventata negli anni uno dei personaggi più discussi del panorama social italiano. Nata a Napoli nel 1979 e cresciuta al Pallonetto di Santa Lucia, ha raggiunto una vasta popolarità su TikTok, arrivando a circa due milioni di follower. La sua notorietà è cresciuta anche grazie al caso Roccaraso del gennaio 2025, quando i suoi video contribuirono a richiamare migliaia di persone nella località sciistica abruzzese.