L Di fronte alle critiche, De Crescenzo ha scelto di rispondere direttamente ai follower attraverso nuovi video. La sua versione è netta: la scimmietta sarebbe stata salvata da una situazione di abbandono e, proprio per questo, la tiktoker sostiene di aver deciso di occuparsene personalmente. "La scimmia è mia e resta con me" è il messaggio con cui replica alle contestazioni. In un altro video racconta di averne acquistate due, spiegando che una si trova con lei mentre l'altra sarebbe rimasta a casa di Angelo. La tiktoker aggiunge di aver trovato l'animale in uno scatolone e di essersene presa cura acquistando peluche e biberon. "La tratto come un figlio" spiega, cercando così di rispondere alle critiche di chi mette in discussione la scelta di tenerla. La piccola scimmia sarebbe stata inoltre chiamata Mimì. Una scelta che conferma, almeno sul piano dei contenuti social, quanto il nuovo animale sia ormai entrato nella quotidianità raccontata dalla creator ai suoi follower.