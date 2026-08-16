Boom del doppio cognome, Milano un passo avanti: il nuovo trend riguarda un neonato su 5

Da eccezione d'elite a tendenza consolidata che è anche un po' specchio dei tempi. La scelta di trasmettere ai figli il doppio cognome, e quindi quello di entrambi i genitori, sta registrando una crescita verticale a Milano, città apripista in Italia per il superamento del solo cognome paterno. Un cambiamento profondo che ha subito un'accelerazione decisiva a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2022, la quale aveva dichiarato illegittimo l'automatismo del gentilizio paterno, definendolo discriminatorio e lesivo dell'identità del figlio.
La rivincita della mamma
I genitori milanesi si dimostrano dunque i più pronti a recepire questo nuovo paradigma di parità. Secondo i dati Istat riferiti al 2024, oltre al 18% di bambine e bambini nati con il doppio cognome, i dati evidenziano che il 16% dei neonati ha ricevuto il solo cognome materno. Dati che parlano da soli se si pensa che la media nazionale è del 6,7%. Questo significa che in più di un terzo delle culle milanesi la tradizione patriarcale del nome è stata affiancata. O addirittura superata.
I nomi più gettonati
Sul fronte dei nomi, il primo semestre del 2026 segna uno storico cambio al vertice della classifica maschile: Tommaso è il nome più scelto dalle famiglie milanesi, davanti a Edoardo e Leonardo, che invece guidavano la graduatoria degli ultimi quattro anni. Tra le bambine torna invece al primo posto Matilde, già in testa nel 2024 e seconda nel 2025, seguita da Ginevra; mentre Bianca e Vittoria condividono la terza posizione. Dopo essere stata il nome più scelto nel 2025 e in cima alla classifica negli ultimi anni, Sofia scende al sesto posto.
Quartieri fertili
Nel 2025 le nascite registrate a Milano sono state 8.971 (nel 2018 erano state oltre 11mila), con una lieve prevalenza di maschi (50,79%). Nei primi sei mesi del 2026 le nuove nate e i nuovi nati sono stati 4.324, di cui il 51,23% maschi. Il Municipio 8 si conferma quello con il maggior numero di nascite nel 2025 (1.399), seguito dal Municipio 9 (1.184) e dal Municipio 7 (1.143). Tra i quartieri, il Buenos Aires-Porta Venezia registra il maggior numero di nuovi nati (377), seguito da Bande Nere (288) e Villapizzone (277).