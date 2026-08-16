Boom del doppio cognome, Milano un passo avanti: il nuovo trend riguarda un neonato su 5

Nel 2025 le nascite registrate a Milano sono state 8.971 (nel 2018 erano state oltre 11mila), con una lieve prevalenza di maschi (50,79%). Nei primi sei mesi del 2026 le nuove nate e i nuovi nati sono stati 4.324, di cui il 51,23% maschi. Il Municipio 8 si conferma quello con il maggior numero di nascite nel 2025 (1.399), seguito dal Municipio 9 (1.184) e dal Municipio 7 (1.143). Tra i quartieri, il Buenos Aires-Porta Venezia registra il maggior numero di nuovi nati (377), seguito da Bande Nere (288) e Villapizzone (277).