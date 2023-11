Mamme gay dai giudici sulla cancellazione degli atti di nascita, la Procura di Padova: "Decida la Consulta"

Il sit-in e la paura delle mamme

All'udienza di martedì mattina il clima tra le mamme, in sit-in davanti al palazzo di giustizia, era tutt'altro che positivo. I pareri depositati agli atti dai giudici tutelari ai quali si era rivolto il Tribunale prospettavano, come soluzione per non lasciare i bambini privi di tutela, in caso di accoglimento delle impugnazioni, l'istituto dell'affido. "In assenza dell'invocato intervento del legislatore - si legge in uno degli atti -, considerate le favorevoli pronunce, il procedimento di adozione in casi particolari rappresenta allo stato attuale l'istituto presente nel nostro ordinamento per poter riconoscere al minore lo status di figlio del genitore di intenzione". Le mamme Arcobaleno avevano però già detto che la via non è quella dell'adozione, ma del riconoscimento di un atto anagrafico in cui il bambino ha già i cognomi di entrambe le mamme.