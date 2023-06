Figli coppie gay, una delle mamme di Padova: "Adozioni facili? I nostri figli sono concepiti" | L'Ue: "Italia si adegui"

"Genitore è chi esercita i doveri, le responsabilità di essere genitore. Che c'entra essere uomo o donna?"

"Scorciatoia, non la soluzione intrapresa dal Comune di Padova, ma una scorciatoia è la Step Child", prosegue la donna. "Se un figlio nasce con due mamme - sottolinea -, ha due mamme, non una mamma e una donna che vive nella stessa casa. Che senso ha per un bambino farsi adottare dalla propria madre? Genitore è chi esercita i doveri, le responsabilità di essere genitore. Che c'entra essere uomo o donna?" "L'adozione - puntualizza - è una discriminazione legalizzata. Per ogni altro genitore, che ha la fortuna di poter mettere al mondo dei figli, nel momento in cui il figlio nasce diventa automaticamente genitore. Nessuno entra nel merito, fino a prova contraria, fino a quando non sussistono gravi situazioni che mettono in discussione la sua capacità genitoriale. E neppure in casi gravissimi questi genitori si trovano cancellati dall'atto di nascita del proprio figlio".