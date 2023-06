Maternità surrogata, la protesta dei genitori contro il governo: "Non siamo criminali"

"Arresto fino a due anni e una multa fino a 1 milione di euro per gli italiani che accedono alla gravidanza per altri nei Paesi dove è lecita. A parole dichiarano di voler introdurre un reato universale inapplicabile che verrà subito impugnato". E' questa la denuncia dell'avvocata Filomena Gallo, la segretaria dell'associazione Luca Coscioni.

"Siamo genitori, non criminali"

"Siamo genitori, non criminali", la frase sui cartelli degli attivisti, e tra di loro anche i deputati di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, che li hanno poi mostrati nel corso del dibattito generale alla Camera sul provvedimento che prevede la maternità surrogata come reato universale. "Il solo fatto che la gestazione per altri (Gpa) sia lecita e regolamentata in alcuni Paesi rende impossibile qualificarla come reato universale - ha spiegato l'avvocata -. Una legge senza futuro che finirà col sovraccaricare il sistema giudiziario e nel frattempo, rischia di allontanare temporaneamente bambini dalle loro famiglie legittime, solo per soddisfare un capriccio ideologico dei proponenti".