Novara, neonata abbandonata in Ucraina dopo maternità surrogata: rinviato a giudizio il padre

E' stato rinviato a giudizio il padre della bambina nata da maternità surrogata in Ucraina e abbandonata alle cure di una tata a Kiev.

Oggi la bambina, che ha due anni e mezzo, vive con una nuova famiglia. I fatti risalgono a novembre 2021: la coppia di genitori, due 30enni di Novara, aveva deciso di avere un figlio e l'uomo si era recato in Ucraina per donare il seme. Una volta nata, la piccola era stata affidata alle cure di una donna, inizialmente pagata. Poi era stata la stessa "balia" a rivolgersi all'ambasciata italiana per rintracciare i genitori, a quel punto scomparsi, dato che non aveva più modo di prendersi cura della piccola.