Bimba nata da maternità surrogata e rifiutata: è stata affidata a un poliziotto

Dalle braccia del poliziotto che l'ha riportata in Italia da Kiev, a quelle dell'agente che ora l'ha presa in affido. "La bambina, nata in Ucraina con maternità surrogata e abbandonata lì dai genitori italiani e che qualche settimana fa è stata portata in Italia, è stata data in affidamento a un poliziotto, in attesa di essere adottata". La comunicazione arriva dal vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza-direttore centrale della Polizia Criminale, il prefetto Vittorio Rizzi. Un aggiornamento atteso, dopo che l'Italia, venuta a conoscenza della storia della piccola di 15 mesi, si era mobilitata per lei.