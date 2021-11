Bimba abbandonata in Ucraina, la madre: "Non la sentivo come mia figlia, che c'entro con lei?"

Facebook

"Non me la sono sentita più, mi dispiace. Non la sentivo come mia figlia, mi dicevo: 'Che c'entro io con lei? Non ce l'ho fatta'". E' quanto ha spiegato, come riporta La Repubblica Torino, la mamma della bimba di 15 mesi nata in Ucraina con tecniche di maternità surrogata, ma subito dopo abbandonata dalla sua famiglia italiana quando, due settimane fa, è stata convocata insieme al marito in procura a Novara. Una "resa" che ha poi travolto anche il padre della piccola. E' infatti in quell'occasione che i genitori hanno confermato l'intenzione di non volersi occuparsi della bimba.