I turisti americani pazzi per le farmacie europee: il nuovo trend del souvenir è il "pharmacy haul"
In crescita il fenomeno virale: gli utenti mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza e tra questi ci sono sempre più creme, sieri e solari
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Un tempo i turisti americani in vacanza in Europa arrivavano con l'intento di visitare famosi musei e antiche cattedrali, desiderosi di assaggiare i piatti della cucina tradizionale europea e di fare un salto nelle boutique d'alta moda dei grandi stilisti. Oggi, invece, le nuove tendenze "impongono" di inserire nel tour di viaggio anche una sosta... in farmacia.
I turisti americani pazzi per le farmacie europee
Questo curioso fenomeno, raccontato di recente dal Wall Street Journal, vede i viaggiatori statunitensi mostrare sempre più spesso sui social le proprie scorte di prodotti per la cura della pelle: creme, balsami, sieri per il viso e protezioni solari. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online alimentando il trend del "pharmacy haul", in cui gli utenti esibiscono gli acquisti fatti durante la vacanza.
Nel 2023 il fenomeno in Francia
Da presidi sanitari di emergenza, le farmacie si stanno così progressivamente trasformando in vere e proprie "destinazioni turistiche" per chi arriva dagli Usa. Già qualche anno fa era accaduta la stessa cosa in Francia, dove i turisti americani avevano lanciato su TikTok l'hashtag #Frenchpharmacy, capace di raggiungere in breve tempo ben 130 milioni di visualizzazioni.
All'epoca, gli stessi creator avevano giustificato questa scelta spiegando che, molto banalmente, alcuni prodotti non erano disponibili in America o avevano prezzi decisamente superiori. Diverso il caso delle creme solari: negli Stati Uniti, come afferma la Food and Drug Administration, questi prodotti sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione Europea sono considerati cosmetici. Questa differenza normativa ha portato, nel tempo, a una diversificazione dei prodotti, con formule e ingredienti differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Di conseguenza, gli americani hanno iniziato a cercare oltreoceano ciò che non riuscivano a trovare nel loro Paese.
Da nicchia a tendenza
A ogni modo il fenomeno del "pharmacy haul" sembra prendere sempre più piede e da abitudine di nicchia che, grazie anche alla risonanza dei social, si sta progressivamente allargando, uscendo dai confini francesi per abbracciare ormai l'intera Europa. Il vecchio continente, insomma, non conquista più i viaggiatori d'oltreoceano solo con la sua storia e la sua arte, ma anche con la sua skincare.