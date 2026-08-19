I turisti americani pazzi per le farmacie europee: il nuovo trend del souvenir è il "pharmacy haul"

All'epoca, gli stessi creator avevano giustificato questa scelta spiegando che, molto banalmente, alcuni prodotti non erano disponibili in America o avevano prezzi decisamente superiori. Diverso il caso delle creme solari: negli Stati Uniti, come afferma la Food and Drug Administration, questi prodotti sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione Europea sono considerati cosmetici. Questa differenza normativa ha portato, nel tempo, a una diversificazione dei prodotti, con formule e ingredienti differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Di conseguenza, gli americani hanno iniziato a cercare oltreoceano ciò che non riuscivano a trovare nel loro Paese.