Desirèe Mariottini aveva 16 anni quando fu drogata, abusata sessualmente e lasciata agonizzante in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Il suo corpo venne trovato senza vita il 19 ottobre 2018. Per l’omicidio sono stati condannati quattro uomini di origine africana, con pene comprese tra 18 e 26 anni, mentre Yousef Salia ha ricevuto l’ergastolo.