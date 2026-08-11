Desirée Mariottini, per la famiglia solo 75mila euro di risarcimento: esplode la polemica

Avevano chiesto 900mila euro di risarcimento. Ma il tribunale civile di Roma ha stabilito che, a favore dei genitori e della sorella di Desirée Mariottini, ne spettano solo 75mila. Per la morte della ragazza di 16 anni - che fu drogata, abusata sessualmente e lasciata agonizzante in uno stabile abbandonato a Roma, dove fu trovata senza vita il 19 ottobre 2018 - sono stati condannati quattro uomini di origine africana.