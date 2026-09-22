L'Istat conferma: il deficit del 2025 al 3,1% del Pil. Resta la procedura di infrazione Ue per l'Italia | Giorgetti: "Prendiamo atto con rammarico"
Il debito raggiunge il 136,7% del Pil, ma il dato viene rivisto al ribasso rispetto alla precedente stima del 137,1%
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Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del Pil, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat (l'Istituto Nazionele di Statistica), che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora: secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027. "Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027", ha dichiarato Giorgetti.
Pressione fiscale
Dai conti economici nazionali diffusi dall'Istat emerge anche un aumento della pressione fiscale, che nel 2025 ha raggiunto il 42,9% del Pil. Rispetto al 2024 la crescita è di 0,7 punti percentuali.
Debito al 136,7%
L'Istat ha inoltre rivisto al ribasso il rapporto tra debito e Pil del 2025: il dato definitivo è del 136,7%, contro il 137,1% indicato nella stima dello scorso aprile. Il livello resta comunque superiore al 134,2% registrato nel 2024. Rivisti anche i valori degli anni precedenti. Il debito del 2024 passa dal 134,7% precedentemente stimato al 134,2%; quello del 2023 dal 133,9% al 134%, mentre per il 2022 la revisione porta il dato dal 138,4% al 138,3%.