L'Istat conferma: il deficit del 2025 al 3,1% del Pil. Resta la procedura di infrazione Ue per l'Italia | Giorgetti: "Prendiamo atto con rammarico"

Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del Pil, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat (l'Istituto Nazionele di Statistica), che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora: secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027. "Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027", ha dichiarato Giorgetti.