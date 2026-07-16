Mercato azionario, la qualità viene trascurata ma a lungo temine premia sempre
Morgan Stanley Investment Management spiega perché le aziende sostenute da fondamentali forti tornano appetibili dopo anni che hanno premiato quelle ad alta crescita legate a IA e digitale
Millennial and Gen Z new investing using Ai finanace interact with an AI data finance assistant on a tablet, showcasing the integration of artificial intelligence in financial management.
Dopo anni di performance inferiore ai leader di mercato, le azioni orientate alla qualità potrebbero rappresentare un interessante punto di ingresso per gli investitori di lungo termine. Storicamente, le aziende con modelli di business solidi e duraturi, elevati rendimenti, allocazione disciplinata del capitale e posizioni competitive resilienti hanno generato un valore per gli azionisti superiore alla media. La loro capacità di produrre flussi di cassa sostenibili e accrescere gli utili è uno dei principali fattori di questa performance di lungo periodo, offrendo maggior resilienza nelle fasi di tensione economica.
PROPENSIONE A RISCHIO INSOLITAMENTE ALTA
Morgan Stanley Investment Management spiega perché i titoli di qualità continuano a essere importanti nel mercato di oggi, in un commento firmato da John Farley, Joseph B. Hudepohl, e Ian Kirwan, anche sen negli ultimi anni la leadership si è concentrata società legate a IA, infrastrutture digitali e altri temi ad alta crescita. Gli investitori hanno privilegiato il potenziale di crescita futura, e le tradizionali misure della qualità, come redditività e solidità, hanno assunto un ruolo meno rilevante. La propensione al rischio ha raggiunto livelli insolitamente elevati, meno i fattori orientati alla redditività, una divergenza alimentata dalle aspettative di crescita futura.
LA STORIA INSEGNA CHE LA QUALITÀ CONTA
Gli esperti di Morgan Stanley IM spiegano che la storia dei mercati è ricca di episodi in cui l'entusiasmo ha temporaneamente prevalso sui fondamentali, ma questi hanno sempre finito per riaffermarsi, semplicemente perché contano. Aziende capaci di generare flussi di cassa sostenibili, mantenere solide posizioni competitive e allocare il capitale efficientemente sono meglio attrezzate per affrontare l'incertezza, i cambiamenti di scenario competitivo e fasi di alta volatilità, e le evidenze empiriche nei mercati azionari dei Paesi Sviluppati confermano questa visione.
VALUTAZIONI APPETIBILI
Secondo Morgan Stanley IM, le motivazioni a favore dell'investimento in qualità potrebbero rafforzarsi negli anni a venire: un contesto di costo del capitale più elevato, crescente incertezza geopolitica e maggior frammentazione economica potrebbe favorire imprese con bilanci solidi, potere di determinazione dei prezzi e capacità di finanziare la crescita. Inoltre, molte aziende di qualità oggi viaggiano a multipli più ragionevoli, le valutazioni si sono ridotte, creando una combinazione interessante di fondamentali più solidi e aspettative più contenute. In alcune aree, queste imprese appaiono insolitamente convenienti rispetto alla capacità di fare utili.
NEL LUNGO TERMINE, I FONDAMENTALI FANNO LA DIFFERENZA
Gli investimenti orientati alla qualità possono continuare a incontrare difficoltà nel breve, ma i principi che li guidano rimangono pienamente validi, come mostrano decenni di evidenze empiriche. In conclusione, gli esperti di Morgan Stanley IM sottolineano che un investimento di successo non deve inseguire il trend più forte degli ultimi dodici mesi, ma puntare su imprese capaci di creare valore sull'intero ciclo di mercato e mantenere la convinzione nelle proprie scelte. Nel lungo periodo, sono soprattutto i fondamentali a fare la differenza.