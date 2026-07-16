Mercato azionario, la qualità viene trascurata ma a lungo temine premia sempre

PROPENSIONE A RISCHIO INSOLITAMENTE ALTA

Morgan Stanley Investment Management spiega perché i titoli di qualità continuano a essere importanti nel mercato di oggi, in un commento firmato da John Farley, Joseph B. Hudepohl, e Ian Kirwan, anche sen negli ultimi anni la leadership si è concentrata società legate a IA, infrastrutture digitali e altri temi ad alta crescita. Gli investitori hanno privilegiato il potenziale di crescita futura, e le tradizionali misure della qualità, come redditività e solidità, hanno assunto un ruolo meno rilevante. La propensione al rischio ha raggiunto livelli insolitamente elevati, meno i fattori orientati alla redditività, una divergenza alimentata dalle aspettative di crescita futura.