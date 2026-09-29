Bonus gasolio agricolo, domande entro il 30 settembre: come avere lo sconto fino al 20%

Il bonus è riservato solamente alle attività agricole per la copertura dei costi dell'acquisto del carburante per uso agricolo: il credito può essere inserito nel modello F24, per ridurre le somme che l'impresa deve allo Stato entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Per ottenere l'agevolazione occorre presentare le fatture relative agli acquisti effettuati nel periodo tra l'1 marzo e il 31 maggio 2026. Tuttavia, il credito riconosciuto alla singola impresa non potrà superare l'importo di 50mila euro. Per accedere al bonus è necessario essere iscritti alla previdenza sociale agricola ed essere in possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (codice Ateco 01). Sono ammessi anche gli agricoltori in regime di esonero, cioè con volume d'affari inferiore a 7mila euro. La misura, finanziata con uno stanziamento complessivo di 89,8 milioni di euro, è regolata dal decreto interministeriale Masaf-Mef n.365846 del 27 luglio 2026.