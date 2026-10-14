Tra le novità della riforma figura infatti una revisione degli importi delle sanzioni amministrative. Il provvedimento prevede la sospensione dell’adeguamento automatico biennale all’inflazione e un arrotondamento al ribasso di alcune multe. In particolare, gli importi minimi da 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni da 83 e 87 euro vengono ricondotte a 80 euro. Una scelta che il Codacons giudica poco utile sul fronte della prevenzione: secondo l'associazione, ridurre le multe non incentiva necessariamente gli automobilisti a rispettare le regole. "Basti pensare all'esperienza dei monopattini, con le regole su casco, divieti di circolazione, divieto di trasportare passeggeri, limiti di velocità, costantemente violate nel nostro Paese" precisa.