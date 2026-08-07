Sedici giorni consecutivi al volante senza il previsto riposo settimanale: lo hanno accertato gli agenti della polizia locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico. Per il conducente, un quarantenne greco, sono scattate sanzioni per 2.198 euro e la decurtazione di 15 punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente. Il controllo è avvenuto mentre l'autobus, usato per accompagnare una comitiva in viaggio in Italia, era fermo in un'area di sosta in attesa del gruppo.
La vicenda
L'esame del tachigrafo digitale ha permesso di ricostruire l'attività del conducente, evidenziando diverse infrazioni alla disciplina che regola i tempi di guida, le pause e i periodi di riposo obbligatori per i conducenti professionali. In particolare, è emerso che l’autista aveva guidato per 16 giorni consecutivi senza effettuare il previsto riposo settimanale. Nello stesso arco di tempo, il riposo più lungo registrato era stato di poco superiore alle 12 ore.
Per le irregolarità riscontrate sono state contestate le violazioni dell'articolo 174 del Codice della Strada: commi 5 e 6 per il mancato rispetto dei riposi giornalieri e comma 7 per il mancato rispetto dei riposi settimanali. Essendo il mezzo immatricolato all'estero, l'autista ha pagato immediatamente la sanzione, come previsto dalla normativa.
L'operazione, sottolinea il Comune, conferma l'attenzione della polizia locale nei confronti del settore dell'autotrasporto e del trasporto persone. L'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti per i conducenti professionali contribuisce infatti a prevenire situazioni di affaticamento alla guida e a garantire maggiori condizioni di sicurezza per passeggeri e utenti della strada.