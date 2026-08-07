Sedici giorni consecutivi al volante senza il previsto riposo settimanale: lo hanno accertato gli agenti della polizia locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico. Per il conducente, un quarantenne greco, sono scattate sanzioni per 2.198 euro e la decurtazione di 15 punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente. Il controllo è avvenuto mentre l'autobus, usato per accompagnare una comitiva in viaggio in Italia, era fermo in un'area di sosta in attesa del gruppo.