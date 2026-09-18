Ue: "Valuteremo il taglio del bollo auto nel Pacchetto del Semestre europeo"

"I servizi della Commissione valuteranno questa misura alla luce della Relazione per Paese 2026 e delle Raccomandazioni specifiche per Paese 2026, nel contesto del prossimo Semestre europeo 2027". "Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (il Pnrr, ndr.) è uno strumento basato sui risultati" e "i pagamenti agli Stati membri vengono fatti sulla base dei risultati conseguiti", replica all'idea che il Dl per tagliare il bollo auto nel 2027 per le auto di potenza fino a 80kw sia finanziato con risorse del Pnrr inutilizzate.