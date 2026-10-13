Via libera al nuovo Codice della strada: dalle multe alle patenti, ecco cosa cambia

Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo Codice della strada, approvato in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "prevede una generale diminuzione delle multe e, al tempo stesso, un deciso contrasto, voluto dal ministro Salvini, ai comportamenti che mettono maggiormente a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada". Ecco tutte le misure.