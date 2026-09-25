Rottamazione quinquies per multe, bolli e Imu in 1.500 enti locali

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies. Dal Comune di Roma a quelli di Bari, Napoli, Genova, Venezia, poi le Regioni Basilicata, Campania, Lazio, Puglia e Umbria: sono alcuni degli enti che hanno adottato la Rottamazione quinquies. In totale circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione. L'elenco - si legge nella nota dell'Agenzia delle Entrate - riporta la denominazione degli enti e l'indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato all'Agenzia carichi rientranti nella definizione agevolata.