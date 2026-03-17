Ecobonus 2026 per moto e motorini al via: previsti fino a quattromila euro di contributi

Intanto il mercato delle due ruote a motore ha inaugurato positivamente il 2026. Secondo i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), a gennaio il comparto ha registrato una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e a febbraio ha confermato il trend registrato a inizio anno, con un segno più in tutti i segmenti: moto, scooter e ciclomotori. Un andamento che consolida il clima di fiducia nel mercato di riferimento.