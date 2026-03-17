Ecobonus 2026 per moto e motorini al via: previsti fino a quattromila euro di contributi
Per l'incentivo, che è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido, è previsto uno stanziamento di 30 milioni per il 2026
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Al via da domani le prenotazioni per l'ecobonus 2026 per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, fa sapere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.
L'importo del bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione fino a tremila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a quattromila euro ricordando che è possibile rottamare veicoli termico di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 intestati da almeno dodici mesi all'acquirente o a un familiare convivente.
Dal 18 marzo al via le prenotazioni dei concessionari
A partire dalle ore dodici di mercoledì 18 marzo 2026, i concessionari potranno prenotare l'ecobonus, che viene riconosciuto al cliente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto, tramite il portale dedicato https://ecobonus.mimit.gov.it.
Per l'incentivo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Per il quadriennio 2027-2030 potrebbe arrivare un nuovo stanziamento da 90 milioni di euro.
Mercato in crescita
Intanto il mercato delle due ruote a motore ha inaugurato positivamente il 2026. Secondo i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), a gennaio il comparto ha registrato una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e a febbraio ha confermato il trend registrato a inizio anno, con un segno più in tutti i segmenti: moto, scooter e ciclomotori. Un andamento che consolida il clima di fiducia nel mercato di riferimento.