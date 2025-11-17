Bonus elettrodomestici, scatta l'ora X: requisiti, passi da seguire e perché conviene fare in fretta

A partire dalle 07:00 di martedi 18 novembre si aprono ufficialmente le domande per il Bonus Elettrodomestici 2025, il contributo introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per favorire la sostituzione di grandi elettrodomestici con modelli piu efficienti e prodotti nell'Unione Europea. La misura prevede un voucher che può arrivare fino a 200 euro, destinato alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e riconosciuto come sconto in fattura direttamente dal venditore aderente. Il fondo disponibile e limitato, pari a circa 48 milioni di euro, e le domande saranno gestite in ordine cronologico di arrivo. Per questo, l'avvio della procedura assume le caratteristiche di un vero e proprio click day, rendendo determinante la rapidità dell'invio. Le famiglie interessate devono quindi prepararsi con anticipo, verificando requisiti, documenti necessari e prodotti ammissibili, cosi da non rischiare di vedere esaurite le risorse poche ore dopo l'apertura.