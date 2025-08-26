Bonus elettrodomestici 2025, si parte a settembre: requisiti e come fare domanda

L'Isee è l'Indicatore della situazione economica equivalente, strumento tramite cui si valuta la situazione economica di un nucleo familiare e si stabilisce se esso abbia diritto oppure no a una prestazione sociale agevolata. La certificazione Isee ha una validità di un anno a partire dal momento in cui si presenta la richiesta per ottenerlo. Per avere la certificazione, è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), indicando le informazioni anagrafiche sul proprio nucleo familiare e quelle relative ai redditi e patrimoni. La Dsu può essere compilata online accedendo al portale dedicato dell'Inps. Sullo stesso sito, è disponibile anche l'Isee precompilato con i dati inseriti dall'Agenzia delle entrate e dall'Istituto di previdenza sociale. In alternativa, si può ottenere sia la Dsu sia l'Isee rivolgendosi a un Caf.