Bonus elettrodomestici 2025, nuove regole: ecco a chi spetta e cosa cambia

In realtà, si tratta di una detrazione Irpef da chiedere al momento della dichiarazione dei redditi per gli acquisti di elettrodomestici sostenuti negli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali per un massimo di spesa di 16mila euro per il 2021; 10mila per il 2022; 8mila per il 2023; 5mila per il 2024 e il 2025. La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato questa possibilità fino al 31 dicembre 2025. Anche le regole restano le stesse. In particolare, il contributo è previsto per l'acquisto di elettrodomestici almeno di classe A per i forni, E per le lavatrici, le asciugatrici e le lavastoviglie ed F per i frigoriferi e i congelatori acquistati per un immobile oggetto di ristrutturazione. La Manovra 2025 ha poi introdotto il bonus elettrodomestici green.