Economia, salta la riapertura della rottamazione quater

Salta l'ipotesi di una riapertura della rottamazione quater. L'emendamento della Lega al decreto Milleproroghe per ripescare i contribuenti riammessi che non hanno pagato la rata del 30 novembre 2025 (spostando il termine al 28 febbraio 2026), non è stato votato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Sull'emendamento è stata presentata in extremis una riformulazione che estendeva ulteriormente questa possibilità anche ai contribuenti della rottamazione quater decaduti non avendo pagato la rata di novembre. Il primo firmatario, Alberto Gusmeroli, che è intervenuto durante la seduta per chiedere di mettere ai voti gli ultimi emendamenti riformulati, ha commentato: "Avendo il parere favorevole del Mef, cercheremo di metterlo in un prossimo veicolo".