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"ANCHE TU SEI PARTE DELLA RIVOLUZIONE"

Movimento 17 ottobre, in chat le istruzioni per sabato: occhiali protettivi, kefiah, antiacido e tattiche collettive

La "guida", in vista delle manifestazioni organizzate il 24 ottobre in otto città italiane. "Se le forze di sicurezza ci impediscono di proseguire il corteo, gridiamo i nostri slogan e proviamo a sfondare i loro sbarramenti"

22 Ott 2026 - 22:10
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"Occhiali protettivi, kefiah per proteggere bocca e polmoni dai gas lacrimogeni (o mascherina, meglio Ffp2), felpa o maglione con cappuccio (aiuta a tenere i gas lacrimogeni lontano dal viso), guanti da cucina (aiutano a proteggere le mani dal calore dei lacrimogeni)". Sono alcune delle istruzioni, in vista delle manifestazioni organizzate sabato 24 ottobre dal Movimento 17 ottobre in otto città italiane, pubblicate in serata sui gruppi Telegram dello stesso movimento.

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In chat la guida per i cortei

 Nel volantino, titolato "Rivoluzione, istruzioni per l'uso" si parla di "obiettivi tattici della disobbedienza civile". Tre in sostanza quelli elencati dal movimento: "manifestare il nostro dissenso verso il Governo Meloni e le sue politiche", poi "espandere il più possibile alle masse la nostra mobilitazione" e infine "proteggere i nostri fratelli e sorelle rivoluzionari". Le fasi di mobilitazione, si legge ancora, prevederebbero diversi step: "riunirsi con amici e conoscenti, compagni e colleghi, lontano dalla presenza delle forze di sicurezza (pre concentramento), e ancora "incoraggiare i passanti e gli abitanti ad unirsi", poi "uscire in gruppi numerosi verso le strade principali, per raccogliere più persone possibili" e ancora "marciare insieme verso il concentramento prestabilito". 

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Le istruzioni di "tattica collettiva"

  Nel documento girato nelle chat dei gruppi Telegram, ci sono anche istruzioni di "tattica collettiva". I partecipanti sono invitati, fra le altre cose, a "scendere tutti in piazza e marciare in file parallele" e "se le forze di sicurezza ci impediscono di proseguire il corteo, gridiamo i nostri slogan e proviamo a sfondare i loro sbarramenti". E ancora se le forze dell'ordine iniziano a picchiare "le file davanti arretrano di qualche passo". "Più la folla si avvicina alle file delle forze di sicurezza - si legge ancora - meno queste possono lanciare i lacrimogeni. E cresce la nostra pressione su di loro".  "Se senti un'esplosione - recita ancora il volantino - non scappare", "se lanciano lacrimogeni, restare fermi e calmi", e ancora "non toccare il bossolo del lacrimogeno senza guanti".

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Il kit di pronto soccorso

  L'invito è a "proteggersi a vicenda" e "soccorrere i compagni", invitando "gli spettatori a unirsi" senza "lasciare che alcun agente di polizia si infiltri nella folla". Infine c'è una lista di oggetti utili da portare in piazza: "Kit di pronto soccorso, antidolorifici, acqua da bere, Maalox liquido, aceto da mettere sulla kefiah per aiutare a ridurre l'effetto dei gas lacrimogeni". 

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