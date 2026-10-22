Movimento 17 ottobre, in chat le istruzioni per sabato: occhiali protettivi, kefiah, antiacido e tattiche collettive

Nel documento girato nelle chat dei gruppi Telegram, ci sono anche istruzioni di "tattica collettiva". I partecipanti sono invitati, fra le altre cose, a "scendere tutti in piazza e marciare in file parallele" e "se le forze di sicurezza ci impediscono di proseguire il corteo, gridiamo i nostri slogan e proviamo a sfondare i loro sbarramenti". E ancora se le forze dell'ordine iniziano a picchiare "le file davanti arretrano di qualche passo". "Più la folla si avvicina alle file delle forze di sicurezza - si legge ancora - meno queste possono lanciare i lacrimogeni. E cresce la nostra pressione su di loro". "Se senti un'esplosione - recita ancora il volantino - non scappare", "se lanciano lacrimogeni, restare fermi e calmi", e ancora "non toccare il bossolo del lacrimogeno senza guanti".