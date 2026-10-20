Milano, psicosi e fake news sui social dopo gli scontri

"Hanno fatto un ulteriore gruppo per violentare le ragazze. Circa 400 persone e passa", si legge ancora in uno degli screen delle chat che girano sui social. Messaggi che aumentano la paura e che hanno conseguenze dirette sulla popolazione, con, come riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, alcuni lavoratori e studenti che sono rimasti a casa. Proprio il quotidiano spiega che si tratta di un fenomeno con cui le città dovranno fare sempre più i conti: quello degli "attacchi algoritmici". Algoritmi e catene di messaggistica si nutrono di coinvolgimento emotivo. Proprio com'è accaduto con le chat in questione, che hanno causato a Milano una mini-paralisi emotiva.