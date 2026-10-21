"Punire non basta, bisogna capire i giovani", l’appello degli psicologi dopo i fatti di Milano

Fermarsi perché si ha paura della punizione o perché si è capito il danno che si può provocare: è qui che si gioca la differenza tra obbedienza e responsabilità. E mentre il decreto Sicurezza punta sulle sanzioni dopo i fatti di Milano, gli psicologi invitano a guardare oltre la repressione: capire cosa spinge i ragazzi alla violenza è indispensabile per prevenirla. "Il coinvolgimento di giovanissimi chiama in causa la responsabilità educativa del mondo adulto. Ascoltare i minori è fondamentale, ma significa anche aiutarli a riconoscere i limiti e comprendere le conseguenze delle proprie azioni", così Ivan Iacob, segretario generale dell'Aupi (Associazione Unitaria Psicologi Italiani).